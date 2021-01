Miguel Romão admite que o gabinete da Ministra da Justiça já sabia dos erros do currículo de José Guerra

No comunicado do ex-diretor da Direção-Geral da Política de Justiça que já foi retirado do site do ministério, Miguel Romão afirma que o erro no currículo de José Guerra foi “preparado na sequência de instruções recebidas”.

Ex-diretor da Direção-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, afirmou que o erro contido no currículo do procurador europeu José Guerra foi “preparado na sequência de instruções recebidas” e esta informação já era do conhecimento do gabinete da ministra da Justiça.

Esta declaração está no comunicado do ex-diretor-geral da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), Miguel Romão, que renunciou o seu cargo nesta segunda-feira. Em causa, está o currículo de José Guerra, que foi a escolha do gabinete da justiça portuguesa para o cargo de procurador europeu.

“Atendendo à recente verificação de lapsos numa informação enviada pelos serviços desta Direção-Geral em 29 de novembro de 2019", podia ler-se no comunicado com as explicações de Miguel Romão que foi publicado no site do DGPJ e retirado momentos depois.

Segundo Miguel Romão, a informação sobre José Guerra "foi preparada na sequência de instruções recebidas e o seu conteúdo integral era do conhecimento do Gabinete da senhora Ministra da Justiça desde aquela data [29 de novembro de 2019]".

De acordo com o comunicado, o currículo com informações incorretas foi remetido à Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, com o conhecimento do gabinete de Francisca Van Dunem, "mediante indicação direta desta Representação de muita urgência no seu envio, e, simultaneamente, à Direção-Geral dos Assuntos Europeus (Ministério dos Negócios Estrangeiros)".

A urgência de enviar o currículo de José Guerra "dizia respeito à fundamentação da opção por um determinado senhor magistrado do Ministério Público para o cargo de Procurador Europeu por parte de Portugal", explica o comunicado que já não consta no site da DGPJ.

Ora, segundo explica a DGPJ em comunicado, “nos termos legais aplicáveis ao caso”, a função do Governo seriaa apenas a de propor o magistrado em causa.

À DGPJ cabe cumprir as instruções que lhe são transmitidas e, “por lapso de análise”, “houve duas informações erradas prestadas” por este órgão – José Guerra foi descrito como Procurador-Geral Adjunto em vez de apenas Procurador da República; é dito que José Guerra acompanhou a fase de investigação/acusação e não a de julgamento, como aconteceu.

Contudo, Miguel Romão "Reforça-se ainda que nada, nem nas instruções da senhora Ministra da Justiça, nem no desempenho dos profissionais da DGPJ, foi feito no sentido de deturpar intencionalmente a verdade ou as qualificações de qualquer candidato, e o brio e capacidades dos profissionais da DGPJ não devem ser postos em causa ao serviço da simples exploração de um erro", explicou no comunicado eliminado.

Por fim, o agora ex-diretor da DGPJ explicou que, apesar de não ter “responsabilidade” neste caso, decidiu renunciar o seu cargo baseando-se “no cumprimento da lógica republicana de que erros administrativos que afetem a reputação e dignidade do serviço público devem ser assumidos pelo dirigente dos serviços, independentemente da sua prática direta ou de responsabilidade do próprio”.

O ministério da Justiça confirmou a eliminação do comunicado no site da DGPJ ao Observador, justificando a sua decisão com a demissão do diretor-geral da DGPJ. No momento em que foi publicado no site, a Ministra da Justiça já tinha aceitado o seu pedido de demissão, o que significa que já não teria nenhuma legitimidade para o fazer.