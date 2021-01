Vitorino Silva vs André Ventura: Debate, mas pouco

Os dois candidatos estiveram num frente a frente esta segunda-feira à noite, mas o encontro mais pareceu um lado a lado, os dois pontos de discórdia, se é que podemos usar o termo em relação e este debate, foi o já habitual tema dos ciganos e a luta por quem seria o candidato mais do povo.

Por outro lado, não quer dizer que não tenha havido lugar a críticas, aliás André Ventura não poupou os adversários Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa, que, segundo o líder do Chega, "está completamente desacreditado à direita e isso favorece muito”. #Se o povo da direita sair para votar, como eu espero, no dia 24, eu acredito que o André Ventura estará numa segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa", acrescentou, reiterando o seu mea culpa se Ana Gomes ficar à sua frente.

Já Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, sublinhou que há cinco anos teve “mais votos que o Iniciativa Liberal e o Chega juntos” e que é por respeito a esses eleitores e milhões de outros que se recandidata. "Por respeito àquelas 152 mil que votaram e também por respeito àquelas pessoas que não votaram, e que foram milhões, em mim e que estão arrependidas", afirmou.

Ambos os candidatos, reclamaram para si a representação do povo, acusando os adversários do só se preocuparem com as elites, André Ventura chegou mesmo a nomear Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa. "Eu acho que sou mais povo e sinto isso na rua, porque eu não apareço só em tempo de eleições", disse Tino de Rans.

Um dos outros pontos de convergência entre os dois candidatos foi a defesa da redução do número de deputados na Assembleia. "Há muita coisa que eu concordo com o André", disse o líder e fundador do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar). “Não devia haver tantos deputados, também concordo”, acrescentou.

Por outro lado, foi para o debate com André Ventura que Tino de Rans escolheu trazer – literalmente – pedras de cores diferentes, para melhor ilustrar a sua filosofia: “O mar traz pessoas de todas as cores, sou candidato para deitar os muros clandestinos”

Seguiu-se o já mais do recorrente tema dos ciganos, com Ventura a reiterar a sua defesa do corte de apoios sociais e do reforço do controlo da sua justa atribuição. "A fiscalização tem de ser efetiva. Não pode ser a brincadeira que temos, de Mercedes à porta e a receber rendimentos".

O objetivo do Chega é reduzir em metade, revelou, frisando que "apenas 18% dos ciganos vivem do seu trabalho".

Foi este neste tema que o debate esteve mais perto de alguma tensão, com Vitorino Silva a sublinhar que gosta “de falar não de etnias, mas de pessoas”. "O povo costuma dizer: um olho no burro e outro no burro. Os ciganos não são burros, são pessoas e eu gosto de falar não de etnias, mas de pessoas", frisou.

O candidato acrescentou também que existem cidadãos de etnia cigana que não têm emprego porque não lhe dão oportunidade para isso. "É preciso nivelar", defendeu.

Sobre se a polémica do procurador europeu, José Guerra, nomeado pelo Governo português deveria ou não levar à saída da ministra da Justiça, Tino de Rans disse: “Cada macaco no seu galho, não sou candidato para mandar nenhum ministro para o desemprego. Não vou falar pelo primeiro-ministro”.

Já a resposta de André Ventura não poderia ter sido mais clara e expectável, o líder do Chega garantiu que daria um “sinal” a António Costa de que a ministra da Justiça não teria mais espaço naquele Executivo.

André Ventura foi ainda questionado sobre se Donald Trump era uma referência para si, coisa que negou, elegendo antes o papa João Paulo II e Francisco Sá Carneiro como exemplos de vida.