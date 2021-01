Efemérides de 5 de Janeiro

1477 Luís XI (1423-83, a reinar desde 61) derrotou e matou o Duque da Borgonha Carlos, o Temerário (n.1433), há 544 anos, em Nancy, Lorena, e anexou definitivamente aquela região ao domínio francês – embora a insatisfação quanto à sua posse provocasse diversas guerras europeias durante 2 séculos.

1876 Começou há 145 anos a construção da ponte ferroviária de D. Maria Pia, entre Porto e Vila Nova de Gaia, sobre o Rio Douro, uma das obras primas de Gustave Eiffel (1832-1923), sendo inaugurada em Novembro de 1877, e encerrada em Junho de 1991 (substituída então pela Ponte D. João).

1891 Teve lugar há 130 anos, ainda durante a Monarquia Constitucional, o I Congresso do Partido Republicano Português, que viria a conduzir a implantação da República após a Revolução de 5 de Outubro de 1910.

1914 Henry Ford, presidente da Ford Company, instituiu há 107 anos o primeiro ordenado mínimo (hoje disseminados por todo o mundo, e melhor aceites na Europa do que nos EUA) nos EUA, no valor de 5 dólares por dia.

1919 Constituiu-se há 102 anos o Partido Nazi da Alemanha, que aliado aos fascistas de Mussolini e ao Japão Imperial da época virou o mundo de pantanas e assassinou milhões de pessoas.

1935 A Académica (ligada à Universidade de Coimbra) sagrou-se há 86 anos campeã de Coimbra, no primeiro jogo a ter transmissão radiofónica em Portugal, através de um posto amador.

1940 Foi realizada há 81 anos a primeira demonstração do rádio FM nos EUA (nas faixas entre 87,5 a 108 Mhz), com um som muito melhor, embora de alcance limitado – apresentada em 1933 aos executivos da Radio Corporation of America – vindo os primeiros emissores a serem produzidos pela General Electric a partir de 1942.

1957 O então Presidente dos EUA, Dwight D. Eisenhower, em discurso no Congresso há 64 anos, anunciou o estabelecimento do que viria a ser chamada a ‘Doutrina Eisenhower’.

1977 A imprensa francesa publicou há 44 anos, muito antes de Gorbatchev e da queda do Muro de Berlim (1989), a Carta 77, documento da dissidência checa, na qual se destacava Vaclav Havel.

2008 O alargamento do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, de carácter fixo, entrou em vigor há 13 anos, adicionando novas áreas, como os notários privados.

2011 A Estação de Monitorização de Ensaios Nucleares instalada em Ponta Delgada, Açores, foi certificada há 10 anos pelo International Monitoring System Division, do Provisional Technical Secretarial, sedeado em Viena.

2018 O primeiro-ministro, António Costa, assinou há 3 anos um despacho para o pagamento das primeiras indemnizações aos familiares, herdeiros e demais titulares do direito de indemnização por morte das vítimas dos incêndios de junho e outubro de 2017.

2019 Una cerimónia em Istambul selou há 2 anos a ruptura entre a Igreja Ortodoxa de Ucrânia e a da Rússia.

2020 Na Venezuela, deputados chavistas elegeram há 2 anos presidente da Assembleia Nacional Luis Parra, enquanto noutra sessão paralela, na sede de um jornal, Juan Guaidó foi reeleito com maior risco para o mesmo cargo.