Incêndio deflagra no hospital de Santa Maria da Feira e obriga a evacuar um piso

Pacientes do piso 4 tiveram de ser retirados.

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira de manhã, no hospital de Santa Maria da Feira.

As chamas obrigaram à evacuação do piso 4 e todos os pacientes tiveram de ser retirados, segundo o Correio da Manhã.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 8h46 e o fogo foi dado como extinto cerca de vinte minutos depois, de acordo com fonte oficial do CDOS de Aveiro, citada pelo mesmo jornal.



Para o local foram enviados 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas.