Cultura

5 de janeiro 2021

Vote no tema que quer ouvir Nicholas Ratcliffe tocar live no Palco SOL

O Palco SOL entra em grande em 2021 com nova atuação do guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma. Nicholas Ratcliffe volta a pedir ajuda dos leitores para escolher a música que vai tocar live no Facebook do SOL, no próximo sábado às 22h. Vote na sua preferida até às 24h de quarta-feira. Esta semana a escolha é entre alguns dos maiores clássicos do rock.