Harry Styles e Olivia Wilde fotografados de mãos dadas em casamento

O ano de 2021 começa com uma surpresa: Harry Styles e Olivia Wilde foram vistos esta semana de mãos dadas no casamento de um amigo e cresce a especulação sobre uma relação séria.

Uma fonte disse à revista People que o casamento, onde foram fotografados, aconteceu em Montecito, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde ambos “foram afetuosos junto dos amigos, deram as mãos e pareciam muito felizes”. A mesma fonte revelou que “eles namoram há semanas”. No entanto, até agora os representantes de cada um ainda não teceram qualquer comentário acerca do assunto.

Mais tarde, Harry Styles, de 26 anos, e Olivia Wilde, de 36, foram vistos a chegar à casa do ator em Los Angeles, com alguma bagagem.

Esta aproximação pode explicar-se pelo facto de Styles estar em gravações para o filme “Don’t Worry Darling”, em que Wilde exerce as funções de diretora, mas também contracena.

Numa entrevista para a People, a atriz admitiu que fez até uma “pequena dança de vitória” com Arrianne Philips, responsável pelo guarda-roupa do filme quando souberam que o cantor aceitou entrar no filme. “Ela e eu dançámos um pouco quando soubemos que tínhamos oficialmente Harry no filme, porque sabíamos que ele realmente aprecia moda e estilo”, disse Wilde. “E este filme é incrivelmente estilístico. É muito elevado e opulento, e estou muito grato que ele esteja tão entusiasmado com esse elemento do processo - alguns atores simplesmente não se importam”, prosseguiu.

Olivia Wilde tem dois filhos de Jason Sudeikis, Otis, de seis anos, e Daisy, de quatro. O casal esteve noivo durante sete anos, mas a relação terminou o ano passado.