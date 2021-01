Hotel mais pequeno do mundo tem apenas 53 metros quadrados mas pode ser um verdadeiro luxo | FOTOS

Fica em Amberg, na Alemanha, e, com pouco mais de 2,40 m de largura e 53 m² de área útil, este hotel detém, desde 2008, o recorde mundial do Guiness de Hotel Mais Pequeno do Mundo. O espaço, que se chama Eh’häusl, fica entre dois edifícios e pode receber apenas duas pessoas ao mesmo tempo.

Mas desenganem-se quem acha que por ser pequeno este não é um espaço cómodo. Há o 'Red Salon' onde os hóspedes podem relaxar, um aconchegante quarto com cama de casal, televisão e lareira, e até um mini spa completo com banheira de hidromassagem.

Mas a história por detrás deste pequeno hotel é especial. O Eh’häuslfoi construído em 1728, numa altura em que os jovens casais na Alemanha precisavam de provas de propriedade de terra para poderem casar. Na altura, um empresário decidiu construir a pequena casa, entre dois edifícios que já existiam. Depois, os casais podiam comprar a casa para se casarem e vendiam-na ao próximo casal.

Em 2008 o espaço foi remodelado, transformado em hotel, e ganhou o título do Guiness pela primeira vez.

O preço médio é de 240 euros por dia, e inclui uma estadia para duas pessoas, pequeno-almoço e estacionamento subterrâneo.