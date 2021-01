Economia

5 de janeiro 2021

Consumo de eletricidade em 2020 foi o mais baixo desde 2005

De acordo com dados da REN, a produção renovável abasteceu 72% do consumo no último mês do ano, enquanto a não renovável foi responsável pelo abastecimento de 26% e o saldo de trocas com o estrangeiro abasteceu os restantes 2%.