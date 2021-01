Casal com 27 anos de diferença de idade conhece-se no Airbnb e três meses depois fica noivo

Um casal com uma diferença de 27 anos e que se conheceu através da plataforma de aluguer de espaços Airbnb está noivo, após três meses de namoro.

Angie Lucas, de 40 anos, decidiu alugar um quarto no Airbnb para passar o seu aniversário sozinha, em julho, devido à pandemia de covid-19 e foi assim que conheceu aquele que viria a ser o seu noivo, Dennis Weiss, de 67 anos, que é mais velho que ambos os pais da mulher – a mãe tem 59 anos e o pai 63.

Quando Angie, que é apenas ligeiramente mais nova do que o filho de Dennis, que tem 33 anos, enviou uma mensagem ao proprietário do Airbnb a dizer que o objetivo da estadia era fazer uma festa de aniversário para si própria, o homem inicialmente rejeitou o pedido por pensar que se tratava de uma festa com várias pessoas, o que violaria as medidas em vigor contra a covid-19.

No entanto, quando Dennis leu melhor a mensagem, percebeu que se tratava de uma festa a solo e voltou atrás na decisão, autorizando a estadia de Angie na propriedade, na Florida, Estados Unidos.

O homem não contava ter de se deslocar à casa, mas por o casal que lá esteve anteriormente ter saído mais cedo do que o suposto, Dennis preferiu verificar se tudo ficou em ordem...e até fez mais do que isso: como forma de pedir desculpa pelo recusa inicial, comprou balões, cupcakes, uma faixa de aniversário e tequila para a aniversariante e decorou o apartamento. Angie ficou muito emocionada com o gesto, os dois ficaram a falar noite fora e, no dia seguinte, o proprietário até lhe preparou o pequeno-almoço.

No dia a seguir, a mulher regressou a casa mas não foi por isso que perderam contacto e Angie e Dennis ficaram a conversar.

Aliás, o homem acabou por admitir que mesmo antes de se terem conhecido pessoalmente ficava a olhar para a foto de Angie várias vezes. “Olhava para ela quatro ou cinco vezes por dia, ampliava para ver cada centímetro do seu rosto. Havia algo nela e eu simplesmente não conseguia tirá-la da minha cabeça", admitiu ao jornal britânico Metro.

Três dias depois, voltaram e encontrar-se e começaram a apaixonar-se, tornando-se “basicamente inseparáveis”, disse Angie, que estava solteira há três anos. “Eu estava a começar a perder a esperança de encontrar o amor da minha vida. Pode parecer lamechas, mas o Dennis transformou a minha vida e trata-me como uma princesa", continuou.

Três meses se passaram e decidiram viver juntos. No dia 11 de setembro, Dennis, solteiro há quatro anos e meio, deu o passo seguinte e pediu a namorada em casamento. O casal espera que a cerimónia se realize em 2022.