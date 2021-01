Alex Apolinário está a recuperar de forma "surpreendente", revela a mãe do jogador do Alverca

Depois de cair inanimado no relvado do Alverca, Alex Apolinário ainda se encontra no hospital de Vila Franca de Xira e está a recuperar de uma forma “surpreendente”, revelou Vânia Valentim, mãe do jogador ao site Globoesporte.

"Os médicos visitaram-no de manhã e ficaram surpreendidos com a recuperação. Para nos passarem essa informação, creio que ele já reagiu. Não se pode apressar a recuperação. Foi uma batalha dura. Fez exames ao coração, rins, fígado e agora fez à cabeça, e não acusaram nada", disse Vânia.

O jogador brasileiro ainda “vai repetir todos os exames, para se perceber o que realmente aconteceu naquela convulsão, naquela paragem cardiorrespiratória".

Apesar da distância, a mãe do jogador está a par da situação clínica do filho. "Em breve, vai estar aí, a conversar convosco e a jogar. Ele ainda tem sonhos para realizar na vida dele. Sabemos que está sob efeito de sedativos. Foi grave. Teve uma convulsão e depois sofreu uma paragem cardiorrespiratória", referiu, não deixando de agradecer a todos os médicos, ao clube e aos companheiros da equipa por estarem a “fazer tudo” pela vida do futebolista.

Recorde-se que Alex Apolinário, de 24 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo Alverca contra União de Almeirim, a contar para o Campeonato de Portugal. Nesta segunda-feira, o clube ribatejano informou que o jogador estava "estado grave, estabilizado e em coma induzido".