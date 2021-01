Etiqueta e Animais de Estimação

Por Vasco Ribeiro

Para que o seu animal de estimação – cão ou gato – favorito não o deixe mal visto, nem se torne insuportável com outras pessoas nem outros animais por perto, coloque em prática as seguintes 7 regras mais importantes de etiqueta moderna e de treino:

1. Coloque uma trela no seu animal de estimação fora de casa. Pense naquelas pessoas que têm receio que os animais as magoem ou que não gostem de os sentir por perto e muito menos colados a elas ou, ainda pior, a roçaram-se nas suas pernas.

2. Limpeza e saúde do seu animal de estimação. Se quer ter um animal de estimação deve mantê-lo o mais asseado e apresentável possível, cuidando da sua limpeza diariamente. De igual forma, deve levá-lo regularmente ao médico veterinário para um check-up periódico.

3. Seguro do seu animal de estimação para evitar estragos a terceiros. Faça um seguro de responsabilidade civil e proteja deste modo o seu animal doméstico. Dê e confira segurança ao seu fiel amigo e proteja-se a si também contra algum incidente provocado por ele.

4. Animal de estimação em viagem nos transportes públicos. Tome cuidados redobrados ao utilizar transportes públicos. Para o efeito, existem as caixas próprias para transportar animais, pois a viagem é partilhada com outros passageiros e animais de estimação. Dê de comida (de preferência a favorita) e bebida ao seu animal de estimação antes da viagem, bem como colocá-lo a fazer as suas necessidades antecipadamente.

5. Transporte o seu animal de estimação no carro com segurança. Para onde quer que vá e o leve, transporte o seu animal de estimação numa caixa de transporte de animais domésticos.

6. Mantenha o seu animal de estimação em boa forma. A vida de um animal de estimação costuma ser tipicamente sedentária. Para evitar que isso cause peso em excesso ao seu animal de estimação, opte por levá-lo a fazer caminhadas consigo. Habitue-o a ter uma alimentação saudável.

7. Prepare o seu animal de estimação para receber convidados em casa. Nos dias em que tiver convidados em sua casa tem três opções:

1 - Se o seu animal de estimação ficar demasiado excitado e deixa por isso os convidados desconfortáveis ou se os seus convidados tiverem alguma alergia ao pelo, nestes casos limite-lhe o acesso às divisões nas quais estarão os seus convidados;

2 – Se tiver algum convidado que seja contra ou menos a favor de animais domésticos que coabitam com os respetivos donos, sempre que receber esses convidados não os force a terem de partilhar companhia com o seu animal de estimação

3 – Em alternativa, mantenha o seu animal de estimação ao colo na hora de receber alguém para que não pule ou ataque os seus convidados com excesso de entusiasmo.