Jimmy Fallon dá gorjeta de 400 dólares a empregado de mesa

O apresentador Jimmy Fallon foi jantar, no fim de semana passado, com a mulher a um restaurante no estado de Nova Iorque e, antes de sair, teve um gesto que está a ser elogiado nas redes sociais.

Uma fonte contou ao Page Six que Jimmy Fallon deixou uma gorjeta de 400 dólares, mais de 300 euros, ao empregado de mesa que os atendeu no restaurante Kissaki, em Water Mill.

Quem estava no restaurante contou também que o apresentador mostrou-se sempre disponível para tirar fotografias ao lado de fãs, mas sempre com máscara.