Arnold Schwarzenegger confunde genro com Chris Evans

Chris Pratt é casado com filha do ex-governador da Califórnia. Erro de Schwarzenegger aconteceu num direto do Instagram.

Arnold Schwarzenegger, 73 anos, confundiu o nome do genro, o ator Chris Pratt, com o colega de profissão Chris Evans, num direto do Instagram de Pratt para um evento de benificência da instituição Greater Good.

“O nosso próximo convidado é o Mr. Universo. [...] Ele é o meu sogro, o avô da minha filha”, disse o marido de Katherine Schwarzenegger para introduzir Arnold.

Ao entrar no direto, a resposta do sogro foi: “Olá, Chris… Evans. Não é Chris Evans, desculpa. Estraguei tudo logo no começo. Chris Pratt”. Logo de seguida, Schwarzenegger pediu desculpa e brincou com a situação e disse que Pratt era o seu “genro favorito”.

“Sou o seu único genro, é melhor ser o seu favorito”, respondeu Chris Pratt.

Recorde-se que o ator casou com Katherine Schwarzenegger em 2019 e tiveram uma filha no verão do ano passado, Lyla Maria. Pratt tem outro filho, do casamento anterior com Anna Faris, Jack, de oito anos.