Ex-namorada de Ed Sheeran vai casar-se com homem que é uma 'cópia' do cantor

A ex-namorada de Ed Sheeran, Athina Andrelos, está noiva do namorado, que é, curiosamente, muito parecido com o cantor.

A novidade sobre o futuro casamento foi partilhada pela própria na sua conta de Instagram.

Mas não é a notícia do casamento que está a dar que falar, é que ao partilhar a novidade Athina Andrelos publicou também uma fotografia com o namorado – e agora – noivo, e as semelhanças com Ed Sheeran são óbvias.

Do cabelo ruivo, às sardas na cara e à necessidade de usar óculos, há mesmo quem diga que o atual e o ex-namorado são iguais.

Recorde-se que Athina Andrelos e Ed Sheeran namoraram entre 2014 e 2015.