Ministra da Justiça vai ser ouvida quinta-feira no Parlamento sobre caso do procurador europeu José Guerra

A ministra da Justiça vai ser ouvida, esta quinta-feira, no Parlamento, sobre as incorreções na informação curricular do Procurador Europeu José Guerra. A audição ocorre depois de a Assembleia da República aprovar os requerimentos do PS, PSD, CDS-PP e BE para ouvir “com caráter de urgência” Francisca Van Dunem.

Os requerimentos dos quatro partidos foram aprovados por unanimidade, durante a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A audiência terá início na quinta-feira, a partir das 17h00.