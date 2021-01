Vasco Seabra é o novo treinador do Moreirense

O técnico de 37 anos, natural de Paços de Ferreira, vai ocupar o lugar deixado por César Peixoto. Após uma passagem pelo Boavista, que acabou por deixar em 2020, Vasco Seabra volta aos relvados, com o emblema dos cónegos.

"O Moreirense Futebol Clube Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Vasco Seabra para assumir o comando técnico da equipa, tendo este rubricado um contrato válido por uma época e meia. O técnico de 37 anos, natural de Paços de Ferreira, conta com passagens pelo Lixa, Paços de Ferreira, Famalicão, Estoril Sub-23, Mafra e Boavista. Com o Treinador Vasco Seabra chegam a Moreira de Cónegos: Nuno Diogo, Cláudio Botelho e Bruno Pereira, juntando-se a Leandro Mendes e Paulo Lobo na equipa técnica do Moreirense", pode-se ler no comunicado no site do clube de Moreira de Cónegos.

Vasco Seabra é o terceiro treinador do Moreirense nos últimos 2 meses, tendo já César Peixoto entrado no clube para ocupar o lugar deixado por Ricardo Soares, em novembro de 2020.