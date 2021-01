Comissão Europeia investe 178 milhões em startup e PME

A Comissão Europeia vai investir pela primeira vez em startup e pequenas e médias empresas (PME), num programa que arranca com 178 milhões de euros para 42 companhias em troca de participações acionistas de pelo menos 10%.

O objetivo é apoiar estas empresas a “desenvolver e ampliar inovações revolucionárias na saúde, economia circular, produção avançada e outras áreas”, explicou o executivo comunitário.

Os investimentos vão variar de 500 mil euros a 15 milhões de euros por beneficiário, em alguns casos complementando o financiamento com uma subvenção (espécie de bolsa) concedida ao abrigo do programa de aceleração do EIC.

Nesta primeira ronda de investimento serão, então, abrangidas 42 'startup' ou PME escolhidas por um painel de peritos externos em cinco períodos (entre 2019 e 2020) para apresentação de candidaturas, de um total de 10 mil propostas, explicou fonte comunitária ligada ao processo.

A mesma fonte assinalou que "um terço das propostas superaram os requisitos" de candidatura, o que revela que "um número importante de projetos era de grande qualidade".

Com este programa de financiamento, a Comissão Europeia entra no capital destas empresas de pequena dimensão (têm quase todas menos de cinco anos e menos de 20 funcionários), mas apenas temporariamente, pretendendo sair a curto prazo e com algum lucro face ao investimento inicial.