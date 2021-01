Tanya Roberts morreu na segunda-feira, depois de ter sido anunciado por engano o seu óbito no domingo

Inicialmente, o agente anunciou que a atriz tinha morrido no domingo. Depois, verificou-se que afinal estava viva. Hoje, confirma-se que a Bond Girl morreu na noite de segunda-feira, quando já era terça-feira em Portugal.

Tanya Roberts morreu devido a uma infeção do trato urinário num hospital de Los Angeles. A informação chega depois de o falecimento da atriz ter sido noticiado no domingo e desmentido no dia seguinte devido a um “erro de comunicação”. Desta vez, o agente, Mike Pingel, confirmou à AFP o óbito de Tanya Roberts esta segunda-feira à noite (já terça-feira em Portugal).

Acontece que no domingo, o agente noticiou a morte da atriz porque o marido de Roberts, Lance O’brien, recebeu uma chamada a dar conta de que a mulher estaria prestes a falecer. Quando se sentou ao pé da atriz, ela fechou os olhos e adormeceu.

O’brien pensou que tudo acabara e que ela teria morrido, quando na verdade a atriz tinha apenas adormecido. Depois, saiu do hospital e não falou com a equipa médica, daí o tal “erro de comunicação”, explicou o representante de Roberts ao Washington Post, que chegou mesmo a informar os órgãos de comunicação social através de um comunicado sobre a morte da atriz, na altura.

Hoje, Pingel confirma que, afinal, a Bond Girl morreu mesmo aos 65 anos.