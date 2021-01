Confirma-se: Marcelo vai estar presente no debate com André Ventura

O debate presidencial desta noite, transmitido pela SIC, entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, será presencial.

A Direção-Geral da Saúde considera que o Presidente da República teve um contacto de baixo risco e, após ter testado negativo nos dois testes à covid-19 que realizou hoje, o isolamento profilático não é necessário e o Presidente pode retomar o seu programa de trabalho.

"A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo acaba de comunicar à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda-feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático. Na sequência desta decisão da Autoridade de Saúde, o Presidente da República, que já hoje testou negativo, retomou o seu programa de trabalho", pode ler-se na nota publicada no site da Presidência da República.