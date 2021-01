Marta anuncia noivado com companheira de equipa

A futebolista brasileira Marta anunciou, recentemente, que está noiva de Toni Pressley, sua colega de equipa no Orlando Pride.

A jogadora, de 34 anos, eleita a melhor do mundo seis vezes pela FIFA, sempre foi muito discreta sobre a sua vida pessoal, mas foi através das redes sociais, onde tem mais de dois milhões de seguidores, que decidiu dar a grande novidade. As duas futebolistas conheceram-se no Orlando Pride, equipa de Miami pela qual alinham.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, escreveu Marta na legenda das imagens partilhadas no Instagram, onde surge ao lado de Toni Pressley, e onde se pode ver um anel no dedo da jogadora norte-americana.

Também Pressley, de 30 anos, partilhou as mesmas imagens, apenas com a legenda “sim”.

Nas duas publicações, várias personalidades felicitaram o casal, nomeadamente nomes do futebol masculino como Marcelo e Casemiro, ambos do Real Madrid.