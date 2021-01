Apoiantes de Trump invadem Capitólio

Milhares de apoiantes de Donald Trump derrubaram a barreira de segurança e conseguiram invadir o Capitólio, em Washington, onde está a decorrer o debate para a certificação dos resultados das eleições presidenciais. O edifício já está a ser evacuado pelas autoridades policiais.

É uma "tentativa de golpe de estado", comentou o chefe dos senadores democratas no Congresso.

Recorde-se que o Congresso dos EUA reúne-se esta quarta-feira para certificar os resultados das eleições de 3 de novembro, uma formalidade habitual para confirmar a decisão do colégio eleitoral. Contudo Donald Trump continua a afirmar que houve fraude eleitoral e os manifestantes querem mostrar que não aceitam a vitória do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden. Ainda no dia de hoje, Trump instigou os seus apoiantes para travarem o processo de certificação das eleições.

Mais tarde, no Twitter, o Presidente dos EUA pediu aos manifestantes para respeitarem a polícia após a invasão.

Com o aumento das manifestações violentas, a capital Washington D.C foi decretada um recolher obrigatório.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021