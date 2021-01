AC Milan perde oportunidade de se distanciar

A partida, umas horas antes, entre o Sampdoria e a Juventus, animou os fãs rossoneri, que viam assim uma oportunidade dourada de aumentar a distância para os rivais conterrâneos.

A noite, no entanto, não sorriu ao AC Milan, que logo aos 18 minutos viu Federico Chiesa pôr a Juventus em vantagem, após receber um cruzamento de Paulo Dybala e bater Donnarumma.

Perto do apito do intervalo, no entanto, Rafael Leão cruzou para a área da Juventus e Davide Calabria finalizou com eficácia, atingindo novamente a igualdade no marcador.

A Juve entrou melhor no segundo tempo, e chegou mesmo ao golo da vantagem aos 62 minutos, com Chiesa a voltar colocar a bola no fundo da baliza dos milaneses.

A vantagem ficaria ainda mais ampliada aos 76 minutos, com McKennie a receber uma ofrenda de Kulusevski, e a embolsar o terceiro golo da Juventus da noite.

Com o resultado final a dar a vitória à Juventus por três bolas a uma, o AC Milan desperdiçou a oportunidade de se distanciar do Inter, que fica assim a um ponto de distância, no segundo lugar. Já a Juventus arrecada mais três pontos e eleva-se até ao quarto lugar na tabela classificativa da Serie A italiana.