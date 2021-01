Benfica vence Taça da Liga de futebol feminino

As jogadoras do Benfica venceram o SC Braga no Estádio Municipal de Aveiro, na primeira edição deste torneio.

A noite em Aveiro esteve fria, mas isso não impediu as águias de começarem o jogo com intensidade, aquecendo logo as mãos de Marie Hourihan aos 6 minutos de partida.

A partida manteve-se equilibrada, e aos 35 minutos a bola entrou mesmo na baliza das bracarenses, mas o golo viria a ser anulado por fora de jogo da atleta Carole Costa.

Mas o Benfica chegaria mesmo à vantagem aos 44 minutos de jogo, com Cloé Lacasse a receber o cruzamento de Nycole e a pôr as águias na frente antes do intervalo.

Na segunda parte, o SC Braga chegou mesmo a bater Carolina Vilão, a jovem guarda-redes do Benfica. Não estivesse Cindy Konig em posição irregular, as guerreiras do Minho teriam chegado à igualdade numérica.

Em vez disso, as águias aumentaram a vantagem aos 63 minutos, com Ana Vitória a colocar a bola no fundo da baliza bracarense.

Sobre a marca dos 72 minutos, Diana Gomes ajustou a bola com a mão e o Benfica ganhou uma grande penalidade, que Nycole bateu, colocando o marcador em três a zero.

Este seria o resultado final, com o Benfica a vencer a primeira Taça da Liga de futebol feminino de sempre, e o SC Braga a ficar no segundo lugar do pódio.