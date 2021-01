Apreendidas cinco armas e detidas 13 pessoas no Capitólio

A polícia apreendeu cinco armas e prendeu pelo menos 13 pessoas durante os violentos protestos envolvendo apoiantes do presidente Trump. A informação foi avançada ao The New York Times por Robert J. Contee, chefe da Polícia Metropolitana da Washington D.C.

O agente da autoridade anteriormente referido mencionou que, entre as armas de fogo, encontravam-se revólveres e espingardas, adiantando igualmente que nenhuma das pessoas detidas é residente no Distrito de Columbia.

A seu lado, o mayor da cidade, Muriel Bowser, classificou os protestos como violentos, classificando os invasores do Capitólio como "vergonhosos" e "antipatriotas", prometendo que quem quer que esteja envolvido "nestas atividades, será responsabilizado", na medida em que "há lei e ordem e esses comportamentos não serão tolerados".