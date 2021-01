Twitter suspende conta de Donald Trump por 12 horas

A conta Covering POTUS, dedicada à cobertura de tudo aquilo que acontece na Casa Branca, e pertencente ao The Washington Post, noticiou a suspensão temporária, por parte do Twitter, da conta do antigo presidente dos EUA, Donald Trump. De acordo com o órgão de informação, este é o "passo mais punitivo que já foi tomado pela companhia contra o presidente num dia de agitação social e violência".

Esta suspensão de 12 horas incluiu a remoção de três publicações (tweets) assim como um aviso de que Trump poderia ser banido permanentemente da rede social se "continuar a publicar conspirações sem fundamento sobre as eleições e a incitar os cidadãos à agressividade".

O perfil Twitter Safety, cujo objetivo é a manutenção da segurança na plataforma anteriormente referida, explicitou que este bloqueio prende-se com "violações repetidas e graves" da política de integridade cívica do Twitter. “Como resultado da situação violenta sem precedentes e contínua em Washington D.C., exigimos a remoção de três tweets a @realDonaldTrump que foram publicados hoje”, avançou a equipa, acrescentando que "se os Tweets não forem removidos, a conta permanecerá bloqueada".

Recorde-se que Trump incentivou os seus apoiantes a invadirem o Capitólio esta quarta-feira. Dos confrontos resultou uma vítima mortal.