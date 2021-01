Efemérides de 7 de Janeiro

1355 Foi assassinada há 666 anos D. Inês de Castro (n.1320), aia de D. Constança de Castela – a noiva oficial de De Pedro I –, por ordem do Rei D. Diniz, que queria casar o filho e herdeiro Pedro I (que a faria Rainha póstuma) com esta última.

1610 - Galileu Galilei (1564-1642), que a Inquisição obrigou a abjurar do heliocentrismo, identificou há 4021 anos a existência de quatro satélites de Júpiter.

1841 O escritor Victor Hugo (1802-85), autor de Os Miseráveis, grande defensor dos direitos humanos e activista político nessa área, foi admitido há 180 anos na Academia Francesa.

1927 Foi inaugurado há 94 anos o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque e Londres, através de ondas de rádio, montado pela empresa norte-americana AT&T.

1953 Os EUA anunciaram há 68 anos a posse da bomba de hidrogénio, muito mais forte do que as atómicas explodidas em Hiroxima e Nagasaki, mantendo-se à frente da corrida às armas da Guerra Fria.

1979 Saiu há 42 anos o último número do vespertino português A Luta, jornal socialista lançado em 1975 como sucessor da República (tomada e encerrada pelo PCP), feita com um título republicano de Brito Camacho nas bancas entre 1906-35.

2004 Entrou em vigor em Portugal há 17 anos o Sistema de Triagem de Manchester na maioria das unidades hospitalares públicas do país – vindo a ser adoptado até estranhamente por alguns hospitais privados, como a CUF.

2008 Leya é o nome do novo grupo editorial do empresário Miguel Paes do Amaral, constituído inicialmente por oito editoras, apresentado há 13 anos.

2011 Carlos Castro, jornalista social de categoria inferior, então com 65 anos, foi encontrado há 10 morto num quarto de hotel em Nova Iorque, espancado e castrado,- por cujo assassínio seria condenado um amante seu.

2013 A China anunciou há 8 anos o fim dos controversos campos de reeducação.

2015 Teve lugar há 6 anos o atentado na redação parisiense do Charlie Hebdo, um semanário conhecido pelas suas caricaturas satíricas.

2016 O grupo canadiano Almonty anunciou há 5 anos a aquisição das Minas da Panasqueira, exploração de volfrâmio com sede no concelho da Covilhã, que pertencia ao grupo japonês Sojitz.

2018 O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi condenado há 3 anos a seis e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.