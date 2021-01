Alunos levam mantas para as salas de aula para se protegerem do frio

Um casaco quente, com capuz na cabeça, uma ou várias mantas sobre os ombros e os joelhos, e muitos pares de meias para aquecer os pés: é assim que alguns jovens têm frequentado as aulas na escola, para resistir ao frio que se tem feito sentir nos últimos dias. Um problema que não é de agora, mas que se terá agravado por causa do arejamento necessário das salas de aula devido à pandemia de covid-19. No que diz respeito aos estabelecimentos de ensino com piores condições, são várias as queixas de encarregados de educação nas redes sociais, nas quais relatam estratégias que os alunos usam para escapar às baixas temperaturas. Ao i, a mãe de uma aluna que frequenta a Escola Básica de Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa, contou que várias crianças levam mantas para as salas de aula.

“A minha filha leva. Ela e mais colegas da sala. Não é só ela. Já há pelo menos quatro alunos da sala a levar. E alguns, por timidez e vergonha, não levam. Mas vergonha é passar o frio que eles passam nas salas de aula, que é por vezes bem pior do que estarem na rua no recreio”, começou por sublinhar, reforçando o facto de a escola precisar de melhores condições para os alunos poderem lidar com o frio.

“Já no meu tempo, a mantinha era sagrada no inverno. As próprias salas em si são um gelo e não têm grandes condições. Os anos passam e não fazem nada. As escolas deveriam, pelo menos, fazer manutenção de algo para evitar entradas de frio”, apontou.

Na Escola Secundária de Serpa há alunos que também têm levado mantas para as aulas para se protegerem. Nesse sentido, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), Jorge Ascenção, referiu ao i que, nos estabelecimentos de ensino onde existam piores condições, estas situações devem merecer a atenção da direção das respetivas escolas.

“Há escolas que precisam, de facto, de melhoramento na sua estrutura física em várias questões, tanto no amianto como no isolamento ou aquecimento”, adiantou. Nesses casos, explica, é importante agir.

