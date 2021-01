Hospital das Forças Armadas já recebeu mais de 500 doentes covid-19 em apoio ao SNS desde março

Desde o início da pandemia, em março, o Hospital das Forças Armadas (HFAR) já tratou 506 doentes com covid-19 que foram transferidos do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em comunicado, esta quinta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) informa que, atualmente, estão a ser tratados um total de 47 doentes - 29 no polo do Porto e 18 no polo de Lisboa.

Desde março, o polo do Porto do HFAR recebeu 308 doentes originários dos hospitais da Administração Regional de Saúde do Norte. Já o Polo de Lisboa, em apoio à Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, acolheu 198 pessoas.

De acordo com a mesma nota, as Forças Armadas disponibilizaram ao SNS 78 camas de internamento no HFAR-Polo do Porto e 20 camas de internamento, mais duas camas de cuidados intensivos, no polo de Lisboa.