Estes 25 concelhos estão fora das medidas restritivas de circulação

Governo avançou com novas medidas.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta quinta-feira, que quase todos os concelhos do país, à exeção de 25, vão manter as medidas restritivas de circulação.

Ao todo são 253 municípios que pertencem aos três niveis mais elevados de número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes (elevado, muito elevado e extremo).

Por outro lado, há 25 concelhos onde o risco é menos elevado, são eles:

Alcoutim

Aljezur

Almeida

Arronches

Barrancos

Carrazeda de Ansiães

Castanheira de Pêra

Castelo de Vide

Coruche

Ferreira do Alentejo

Freixo de Espada à Cinta

Lagoa

Manteigas

Monchique

Odemira

Pampilhosa da Serra

Proença-a-Nova

Resende

Santiago do Cacém

Sardoal

Sernancelhe

Sines

Torre de Moncorvo

Vila de Rei

Vila do Bispo