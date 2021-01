Portugal iguala o segundo pior dia de óbitos devido à covid-19

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira revela uma ligeira desaceleração do número de novos casos, contudo, o número de óbitos confirmados iguala o segundo pior dia de sempre. É necessário destacar que o número de novas infeções é também o segundo pior de sempre por uma curta distância do recorde atual, que foi atingido esta quarta-feira (10.027).

Foram confirmados mais 9.927 casos de infeção e 95 óbitos, de acordo com o boletim diário da DGS desta quinta-feira. Neste momento, Portugal regista no total 456.533 infetados e 7.472 mortes.

Apesar de uma ligeira desaceleração nos novos contágios, o número de vítimas mortais subiu relativamente às 24h anteriores. Este resultado (95) iguala o registo do segundo pior dia de sempre, que tinha sido o dia 11 de dezembro. Sublinhe-se que o número de mortes mais elevado foi de 98 óbitos, no dia 13 de dezembro.

Dos 95 óbitos, 28 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 27 no Norte, 17 no Centro, 10 no Alentejo e três no Algarve.

Tanto o Norte como Lisboa e Vale do Tejo contabilizaram mais de 3.500 novos casos. Segundo o relatório, o Norte registou apenas mais 53 casos novos (3.554) do que Lisboa e Vale do Tejo (3.501). A região Centro ultrapassou os mil novos casos, com 1.855 novas infeções, enquanto o Alentejo conta com mais 574 e o Algarve com 348 novos diagnósticos. Já nos arquipélagos, os Açores registaram 68 novos casos e a Madeira mais 27,

Em relação ao número de internamentos nos centros hospitalares, este é o oitavo dia consecutivo de aumento, atingindo os 3.333, mais 40 face ao último balanço. Este é o quinto pior registo de sempre. O número recorde é 3.367 internados no dia 7 de dezembro.

Já nos cuidados intensivos, os números também apontam para uma das contagens mais elevadas de sempre, sendo a desta quinta-feira a 10º mais elevada com 514 doentes nestas unidades, mais um face ao último balanço.

Comparativamente ao último balanço da DGS, o número de recuperados aumentou, sendo que 3.115 pessoas conseguiram vencer a doença nas últimas 24 horas. No país já recuperaram 352.225 pessoas desde o início da pandemia.

Há agora 93.360 casos ativos de covid-19 em Portugal e sob a vigilância das autoridades de saúde estão 103.711 contactos.