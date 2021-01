Zidane está em isolamento profilático

O treinador francês esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19.

Zinedine Zidane, adiantou a estação televisiva espanhola La Sexta, está em isolamento profilático, após ter ficado a saber que contactou com uma pessoa diagnosticada com covid-19.

O técnico do Real Madrid, avança também o canal, terá já feito um teste rápido que deu resultado negativo, mas aguarda agora o resultado de um segundo teste. No caso de ter resultado positivo, Zidane ficará impedido de viajar com o Real Madrid a Pamplona, onde a equipa irá confrontar o Osasuna.

Há ainda a possibilidade de, mesmo com teste negativo, Zidane não poder estar no banco, já que o protocolo de La Liga exige que haja um espaçamento de três dias entre testes, algo que não se verificou.