António Costa vai reunir-se com partidos para discutir possível agravamento de restrições

António Costa anunciou, no final do Conselho de Ministros, as reuniões que serão realizadas com os partidos, a partir desta sexta-feira, e ainda com o Conselho Permanente da Concertação Social, sobre as possíveis medidas mais restritivas a adotar para travar o aumento de contágios de covid-19 no país.

As delegações do PSD, BE, PCP, CDS-PP e PS vão encontrar-se com o primeiro-ministro em São Bento amanhã. Já as restantes forças políticas com representação parlamentar PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal serão ouvidos no sábado, segundo fonte do executivo, citada pela agência Lusa.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, António Costa admitiu "um agravamento da situação epidemiológica" em Portugal. Assim, o primeiro-ministro preparar-se antecipadamente, ao querer falar com todos os partidos do Parlamento para perceber quais são as melhores medidas a adotar ainda antes da reunião com os epidemiologistas agendada para a próxima terça-feira, no Infarmed, em Lisboa.