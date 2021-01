PSD vai apresentar queixa-crime contra António Costa por acusações a três sociais-democratas

O partido Social-Democrata vai apresentar uma queixa-crime contra o Primeiro-Ministro, depois de Costa ter acusado Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite de participarem numa campanha que tem como objetivo manchar a imagem externa do país.

“As declarações de António Costa, ao afirmar a existência de uma campanha contra o nosso país, sem justificação ou fundamentação, revelam sem margem para dúvida um exercício delirante e inaceitável das funções de primeiro-ministro", criticou, nesta quinta-feira, o partido através de comunicado da Comissão Permanente do PSD.

Os sociais-democratas explicam que "a acusação individualizada de três destacados militantes do PSD, agrava essa irresponsabilidade e justifica a apresentação de uma queixa-crime contra o primeiro-ministro, junto do Ministério Público".

Além disso, PSD considera que as declarações de António Costa servem apenas para "desviar as atenções do real problema, que consiste numa grave conduta da Sra. Ministra da Justiça" em relação à polémica da nomeação do representante português na Procuradoria Europeia, acrescentanto ainda que o facto de o Primeiro-Ministro não demitir Francisca Van Dunem lhe garante um apoio político, o "que demonstra que a mentira é matéria que, em nada, o incomoda".

