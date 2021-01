Campeonatos distritais de futebol e futsal em Évora suspensos

A Associação de Futebol de Évora (AFE) anunciou esta quinta-feira a suspensão dos campeonatos distritais de futebol e futsal devido ao aumento significativo de casos de covid-19 na região.

Os campeonatos de futebol e futsal vão ser suspensos imediatamente e ficarão parados até ao final deste mês.

"Da análise efetuada, verifica-se igualmente um agravamento de casos nos filiados que disputam os nossos campeonatos distritais", salientou a AFE, explicando que a situação será reavaliada também no final de janeiro.

A decisão foi tomada depois de sete presidentes de câmaras de municipais do distrito de Évora unirem-se para escrever uma carta, onde exigem a “suspensão urgente” dos campeonatos organizados pela AFE.

Os sete autarcas pediram um parecer ao delegado de Saúde Pública distrital, no qual o responsável refere que "as movimentações de grupos de atletas e de público, os contactos daí resultantes e os associados à prática da modalidade constituem fator de risco que é conveniente evitar", segundo as informações acedidas pela agência Lusa.