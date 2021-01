Ainda o SEF

Pelos vistos, ou não são verdade as novas notícias sobre o assunto, ou as medidas contra os comprovados previcadores são uma brincadeira.

por Pedro d'Anunciação

Segundo a imprensa, houve novos casos de abusos violentos de Poder no SEF do Aeroporto de Lisboa. Já não falo dos casos antigos, que estiveram calados, e saem agora à luz do dia. Mas de algum ulterior, que se teria passado depois de toda a polémica, e das prisões dos implicados. Seria isto possível, se as consequências para os abusadores comprovados fossem tão más como se esperaria? Daí que ponha as 2 hipóteses: ou as notícias são falsas, o que seria grave; ou os castigos não são sérios, e continua tudo na mesma – numa gravidade ainda pior.

Mas que prece típica de António Costa (veja-se o que se passou com o procurador enviado para a Europa).