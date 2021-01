Efemérides de 8 de Janeiro de 2021

1774 Foi criada há 247 anos, ainda durante o chamado despotismo iluminado do marquês de Pombal e do Rei D. José (1714-77, a reinar desde 50), a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto.

1889 Herman Hollerith (1860-1929), empresário americano e fundador da IBM, criou há 132 anos a máquina de tabulação, que foi usada pela primeira vez para compilar os dados de um recenseamento.

1912 Foi constituído há 109 anos o Congresso Nacional Africano (ANC), na África do Sul, de maioria negra, frequentemente ilegal, e que domina agora a política do país com todas as polémicas, tendo-se transformado em partido em 1940.

1918 O ex-Presidente Woodrow Wilson (1856-1924, em funções entre 1913-21), dos EUA, apresentou há 103 anos, no último dia da I Grande Guerra (1914-18), as 14 medidas para a paz mundial, entre os quais a criação da Sociedade das Nações, sucedida depois da II Guerra pela ONU (em Outubro de 1945).

1959 O general Charles de Gaulle (1890-1970), o herói da Resistência francesa na II Guerra Mundial, foi finalmente proclamado Presidente da V República há 61 anos, em França, cargo em que permaneceu até 69.

1969 Estreou há 51 anos, durante o marcellismo (1968-74) na RTP o programa Conversas em Família, da responsabilidade de Marcello Caetano (também seu apresentador e protagonista), um dos mais entusiastas apoiantes da fundação da empresa no anterior Regime.

2001 Começaram há 20 anos as emissões da SIC Notícias, Canal temático que sucedia ao CNL (Canal Lisboa, também de notícias).

2007 O islamita marroquino Mounir al Motassadeq, declarado culpado de cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, foi condenado a 15 anos de prisão, há 14, pelo Tribunal de Hamburgo.

2008 O Governo português de José Sócrates decidiu ratificar/confirmar há 13 anos o Tratado de Lisboa da União Europeia por via parlamentar, afastando a opção de um referendo ao documento.

2009 O Governo de Sócrates alterou há11 anos o regulamento do recenseamento militar, que deixou de ser feito de forma presencial, mas passou a estender-se ao sexo feminino a obrigatoriedade de presença no Dia da Defesa Nacional.

2017 Seguindo a nova moda terrorista, um camião atingiu há 4 anos um grupo de soldados em Jerusalém, provocando quatro mortos e 15 feridos.

2020 Morreram há 1 ano os 176 ocupantes de um avião ucraniano derrubado por erro por um míssil iraniano perto de Teerão, no mesmo dia em que os duques de Sussex, Enrique y Meghan, deixaram as suas funções como membros da Família Real britânica.