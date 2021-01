Dia cheio para o futebol. Três grandes jogam hoje

A primeira partida do dia é o Sporting-Nacional, no Estádio da Choupana. O jogo deveria ter acontecido na quinta-feira, mas o mau tempo não o permitiu e obrigou a equipa de arbitragem a adiar o confronto para esta sexta-feira, às 18h00.

Mantêm-se os plantéis, e o Sporting procura garantir o 13.º jogo na I Liga sem perder, de forma a manter a liderança.

Para as 19h00 está marcado o apito inicial do Benfica - Tondela. Do lado do Tondela, Rafael Barbosa será baixa confirmada, já que o jogador testou positivo ao novo coronavírus. No Benfica, o vírus atingiu também a equipa técnica de Jorge Jesus, mas as águias poderão contar com Jardel, Gonçalo Ramos, Seferovic e João Ferreira, que tinham estado fora devido às infeções por Covid-19.

A polémica atingiu os balneários do Benfica, com Jorge Jesus a recusar, em antevisão, responder a críticas feitas por comentadores do Benfica. “Tenho de responder aos adeptos do Benfica, ao presidente, ao diretor-geral. Agora aos adeptos [comentadores] do Benfica? Estamos a brincar. E eles têm um currículo, então, acima do meu… Não brinquemos com coisas sérias. Falem de futebol”, disse.

Às 21h00, a partida entre Famalicão e FC Porto arranca, com os dragões a procurar o desempate pontual com o Benfica. O Famalicão não ganha há cinco jogos, mas Sérgio Conceição desvaloriza o facto. Em antevisão, o técnico dos dragões referiu que "o Famalicão fez um campeonato muito bom na última época, houve muitas mudanças e agora está a encontrar o seu caminho".

Sublinhe-se que o Sporting lidera a tabela classificativa com 32 pontos, seguindo-se o FC Porto em segundo lugar com 28 pontos, e o Benfica em terceiro lugar, após ter ido aos Açores empatar com o Santa Clara, com 28 pontos também.