Bruno Nogueira indignado com mensagem da escola da filha

Bruno Nogueira partilhou no Instagram uma mensagem da escola de uma das filhas que o deixou chocado.

Na mensagem, a escola, que o humorista escolheu não referir o nome, informa que as salas de aula, apesar de o frio mais intenso que se tem sentido, não vão ser aquecidas, devido ao contexto de pandemia.

"Acabei de receber isto da escola de uma das miúdas. É absolutamente inaceitável num inverno tão rigoroso com temperaturas de 6º que as crianças tenham de passar por isto. Não quero imaginar o que será em zonas com temperaturas ainda mais baixas", começa por referir.

"Entendo que estamos numa situação nunca antes vivida e que a adaptação não é fácil, mas se deixa de reinar o bom senso, o vírus passamos a ser nós. E esse é bem mais difícil de controlar", completa.

Recorde-se que na sequência de várias queixas de encarregados de educação sobre o frio que as crianças e jovens sentima no interior das instalações escolares, a DGS emitiu um esclarecimento sobre as medidas sanitárias em ambiente escolar, face a situação meteorológica atual.

As autoridades de saúde recomendam o arejamento dos espaços fechados durante os intervalos e sublinham que a ventilção mecânica pode ser utilizada desde que cumpre uma série de critérios que a DGS especifica.