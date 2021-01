Portugal regista quase 100 mil casos ativos no dia de todos os recordes

É o pior dia da pandemia em Portugal, que registou, nas últimas 24 horas, o recorde de novos contágios e de óbitos com mais 10.176 infetados e 118 vítimas mortais. No total, já morreram 7.590 pessoas com covid-19 no país. O número de diagnósticos confirmados sobe para 466.709.

Atualmente, existem 98.938 casos ativos da doença, registando uma subida de 5.578, face ao dia de ontem.

Este é já o terceiro dia consecutivo com os novos casos a rondarem os 10 mil. A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 4.291 dos novos casos, seguindo-se o Norte com 2.969, o Centro com 1.963, o Alentejo com 433 e o Algarve com mais 400. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 65 e 55 casos, respetivamente.

A maior parte dos óbitos das últimas 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (44), no Norte morreram 34 pessoas, no centro 26, no Alentejo 9 e no Algarve três. No arquipélago da Madeira registaram-se dois óbitos.

O número de doentes internados também disparou e atingiu novo recorde, estão hospitalizados mais 118 infetados do que ontem, num total de 3.451. Nos cuidados intensivos encontram-se agora 536 doentes, mais 22 do que no balanço anterior.

Por outro lado os dados relativos às pessoas que ultrapassaram a doença revelam que mais 4.480 foram dadas como recuperados.

Sob vigilância das autoridades de saúde estão neste momento 109.161 pessoas.