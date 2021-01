Trump revela que não vai à tomada de posse de Joe Biden

Donald Trump revelou, esta sexta-feira, que não estará presente na cerimónia de tomada de posse do Presidente eleito Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, agendada para o próximo dia 20 de janeiro, no Capitólio.

"A todos os que me perguntaram, não irei à tomada de posse a 20 de janeiro", anunciou o Presidente cessante dos Estados Unidos, numa publicação partilhada no Twitter.

Caso se confirme, Donald Trump estará a quebrar uma tradição protocolar.

Recorde-se que este anúncio é feito dois dias depois de os apoiantes de Trump terem invadido o Capitólio para contestarem o resultado das eleições de novembro. Cinco pessoas morreram na sequência desta invasão.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.