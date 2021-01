Presidente da República condecorou Vasco Cordeiro com Ordem Militar de Cristo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, esta sexta-feira, o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, a cerimónia no Palácio de Belém foi restrita e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

De realçar que a Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania. A condecoração também foi atribuída aos anteriores presidentes do Governo Regional dos Açores João Bosco Mota Amaral, em 1995, e Carlos César, em 2013.

Recorde-se que Vasco Cordeiro esteve à frente do Governo Regional entre 2012 e 2020. O PS venceu as eleições legislativas regionais, no passado dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, elegendo 25 deputados. PSD, CDS-PP e PPM, que juntos elegeram 26 deputados, acabaram por fazer coligação de Governo, com acordos de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal, que tomou posse em novembro e que é chefiado por José Manuel Bolieiro.