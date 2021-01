Mário Zambujal: "Raramente defino um protagonista, deixo que ele se defina por aquilo que vai fazer"

Passaram-se já quarenta anos da publicação de Crónica dos Bons Malandros, o ‘livrinho’ com que Mário Zambujal se fez escritor. Data redonda para o regresso da quadrilha com a adaptação à série televisiva por Mário Botequilha e Jorge Paixão da Costa, mote perfeito para uma conversa.

Primeiro encontro com Renato, o Pacífico, e sua quadrilha seleccionada — Marlene, Flávio, o Doutor, Arnaldo Figurante, Pedro Justiceiro, Adelaide Magrinha e Silvino Bitoque. Onde se fala também do gaulês Lucien Obelix, que teve fugaz e desastrosa aparição no bando, e de um assalto que iria espantar o mundo”. Assim se atirava num verão mal passado de 1979 Mário Zambujal à escrita daquele que seria o seu primeiro livro. “Livrinho”, insiste em chamar àquelas páginas escritas à mão em duas semanas de umas férias de família em que decidiu não pôr os pés na praia: A Crónica dos Bons Malandros. Julgou que escrevia para entreter uns amigos, para se entreter a si próprio, mas o “livrinho” rapidamente ganhou estatuto de incontornável, sobretudo quando se pensa a Lisboa de um tempo, também no percurso de vida de Mário Zambujal, jornalista que aí se fez escritor. Depois da rápida adaptação de Fernando Lopes ao cinema logo em 1984, os Bons Malandros regressam agora em formato televisivo, na série produzida pela Ukbar para a RTP com adaptação de Mário Botequilha (que Zambujal acompanhou) e realização de Jorge Paixão da Costa, Carlos Dante, Gonçalo Mourão. Uma versão distendida de uma crónica escrita a passo acelerado, à qual se juntaram uns quantos novos personagens secundários e uns quantos lugares. Como este em que viemos encontrar-nos com Mário Zambujal ao final de uma manhã ainda de 2020: o Pabe, exatamente à mesma mesa em que se reuniu a quadrilha para um almoço fino para pôr na conta de Lalique. Que uma Gulbenkian não se assalta de estômago vazio.

Esta adaptação da Crónica dos Bons Malandros a série televisiva acontece justamente nos 40 anos… … do livrinho.

Que o Mário diz ter escrito quase todo em duas semanas.

Sim, em 1979. Depois vim concluí-lo para Lisboa, onde já tinha muito mais coisas para fazer, mas pronto, lá o concluí, e saiu no princípio de ’80. Escrevi-o por duas razões. Primeiro porque não gosto muito de praia e estava num aldeamento turístico com a família, em Albufeira. Nas duas primeiras manhãs ainda fui para a praia mas depois… era muita areia, muito sol. Ao terceiro ou quarto dia disse: ‘Não. Fico em casa’. Fiquei em casa e tinha uma música no ouvido de uns amigos meus, porque eu escrevia muitas crónicas: ‘Pá, quando é que te resolves a escrever um livro?’.

O Urbano Tavares Rodrigues, certo?

O Urbano Tavares Rodrigues, o Abelaira, o Assis Pacheco… malta que trabalhava comigo no Diário de Lisboa. E então fui pensando, primeiro sem grande intenção, na história de uma quadrilha de terceira categoria que sonha com um assalto fantástico. Tive aquele pensamento inicial e automático que é o do assalto a um banco, mas depois pensei que aquilo não tinha originalidade nenhuma. Queria uma coisa que desse originalidade ao assalto e lembrei-me da Gulbenkian, que nunca tinha sido assaltada nem se espera que seja.

Roubar um conjunto de joias de René Lalique. É curiosa a coincidência de a Gulbenkian estar agora com uma exposição dedicada a Lalique [René Lalique e a Idade do Vidro - Arte e Indústria, até 1 de fevereiro]. Já foi ver?

Fui ver da outra vez.

Aquela do início dos anos 90?

Sim. Fui meticuloso na escolha do objeto a furtar, porque é uma coisa muito valiosa, muito bonita, e muito pequena — roubável. Não teria nexo irem lá roubar tapetes nem quadros. Tive também logo do princípio a ideia de que era uma quadrilha de tristes figuras que não usavam armas. Não eram uma quadrilha odiosa. No fundo, eles eram o resíduo dos bons costumes portugueses. Armas não. Veio daí a ideia das abelhas. Sou um tipo que escreve como vive, com alguma alegria e alguma vontade de paródia, sem esquecer os lados dramáticos da vida que aquele livrinho apesar de tudo contém, porque eles são uns desgraçados. Tiveram vidas infelizes, quase todos. Para não se dizer que os malandros saem só da miséria meti lá um tipo que era o Flávio, o Doutor, que era previsto portar-se bem e ter uma vida boa, mas também acontece algumas vezes estes tipos por vezes serem tentados para coisas que não devem. E, pronto, saiu aquele livrinho assim.