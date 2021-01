Ástor Piazzolla: «Moriré en Buenos Aires, sera de madrugada...»

Morreu mesmo na madrugada da capital da Argentina o homem que revolucionou o tango e o ofereceu ao mundo. 2021 será o ano do centenário do seu nascimento. Talvez agora regresse para tomar na mão o copo do seu penúltimo whisky que ficou por beber...

O bandonéon de Piazzolla enlouquece se o ouvirmos vezes sem conta. Foge da sua prisão de fole e teclas e espalha-se pela alma dos que estarão mortos quando forem seis horas. Seis da manhã, claro! «Moriré en Buenos Aires, sera de madrugada...». Teimam em dizer os livros : falecido a 4 de julho de 1992. Não acreditem. Ástor Pantaleón Piazzolla nasceu, isso sim, em La Plata, no dia 11 de março de 1921, e viveu para sempre.

Deixou alucinados os ortodoxos do tango com as suas composições, que atingiam o paroxismo dos movimentos encantatórios. Em 1933 aprendia com afinco os segredos do piano com um húngaro chamado Béla Wilda, discípulo de Sergei Rachmaninov, esse romântico incorrigível cujo primeiro concerto para piano estremece a estrutura de um homem até às lágrimas. Já vivia nos Estados Unidos, em Nova Iorque, para onde os pais, Vicente, mais conhecido por Nonino, e Assunta Manetti, resolveram ir na peugada da existência de paraísos prometidos.

Filhos de italianos, instalaram-se em Little Italy, o bairro italiano de Manhattan. Ástor tornou-se um garoto de rua. Um garoto de rua que gostava tanto de música que fugia das brincadeiras com os amigos para se deitar no chão da sala de casa, sozinho, enquanto os discos de Nonino de tangos, jazz e música clássica viam a agulha percorrer os riscos das estrias. E compôs Catinga, o seu primeiro tango, que se recusou sempre a tornar público, e conheceu Carlos Gardel, no ano seguinte, quando Wilda, que lhe dera igualmente aulas de bandoneón, lhe arranjou um pequeno papel no espetáculo que o grande cantor argentino apresentou em Nova Iorque: El Día Que Me Quieras. «El día que me quieras /Endulzará sus cuerdas/ El pájaro cantor/ Florecerá la vida/ No existirá el dolor...». cantava Gardel, enquanto Piazzolla puxava sons dolorosos do seu bandoneón. Carlos encantou-se.

Insistiu em levar Ástor com o seu grupo no resto da digressão. Nonino não deixou. Salvou-lhe a vida. Numa viagem aérea para Medellín, na Colômbia, o avião que transportava Carlos Gardel despenhou-se. Calou-se aquele que trinava como um pássaro: «Desde el azul del cielo/ Las estrellas celosas/ Nos mirarán pasar». Desapareceu no ar, como se se volatilizasse, o Gardel que previu o futuro do pequeno Ástor: «Vas a ser grande, pibe, te lo digo yo... el fuelle lo tocás bárbaro, pero al tango lo tocás como un gallego».

