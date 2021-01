Hoje Escrevo Eu

9 de janeiro 2021

A hibernação da Justiça e da Democracia

A 3 de julho do ano já findo, o juiz Ivo Rosa convocou audiência para anunciar que, concluídas todas as diligências da instrução do processo da Operação Marquês, ser-lhe-ia impossível produzir em 10 dias despacho de arquivamento ou pronúncia dos 28 arguidos acusados pelo Ministério Público, incluindo-se nestes um ex-primeiro-ministro socialista.