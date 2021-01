Os cinco 'maiores' de 2020

Coronavírus

Figura nacional - e mundial - do ano foi, sem dúvida, o coronavírus. Ele corresponde à primeira pandemia num novo patamar civilizacional, caracterizado pela globalização e pela sociedade mediática. Sem a globalização, o vírus não se teria propagado tão rapidamente ou até poderia não ter cá chegado. É certo que a pneumónica também se disseminou velozmente, mas essa ocorreu no quadro de um acontecimento global: a 1.ª guerra mundial. Os grandes acampamentos e movimentações de tropas, os hospitais superlotados, as muito deficientes condições higiénicas contribuíram para a propagação rápida. Agora, esta foi consequência direta da nova sociedade global. Por outro lado, os media tiveram um importante papel na crise. Em Portugal, a população fechou-se em casa antes mesmo de o Governo ter determinado o confinamento. António Costa confessou que foi levado a decretá-lo porque as pessoas se anteciparam. E o pânico criado vai ter (já está a ter) consequências económicas devastadoras. Uma doença relativamente benigna, que é perigosa sobretudo para a população com mais de 80 anos (40% dos óbitos foram em lares), vai provocar rombos económicos (e psicológicos) que se prolongarão por muitos anos e causarão graves problemas sociais no futuro. Alguns governantes que tentaram desvalorizar o mal, como Trump, Bolsonaro ou Johnson, foram arrasados. Em Portugal, o número de óbitos em 2020 foi um pouco acima da média, mas está longe de ter sido assustador: cerca de 116 mil mortes, contra 111 mil no ano anterior e 113 mil em 2018. Há uma nítida desproporção entre o aumento da mortalidade e as consequências económicas que resultarão da pandemia. E a história ainda não chegou ao fim…

Saiba quem são as restantes quatro figuras que mais marcaram 2020 para José António Saraiva e porquê na edição impressa do jornal, este sábado nas bancas. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.