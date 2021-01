Presidenciais. Não há plano B

A CNE afasta o cenário de adiamento das eleições devido à pandemia e não tem plano de contingência para o caso de serem impostas limitações à circulação no fim de semana da ida às urnas. No dia 24, as medidas vão ser redobradas para garantir a segurança de eleitores e membros das mesas de voto.

Votar, defende a Comissão Nacional de Eleições (CNE), é ‘tão seguro como ir às compras ou tomar um café’. É este o mote da mais recente campanha do órgão contra a abstenção. Mas a cada dia que passa, o número de novos casos de covid-19 aumenta, e a CNE não parece ter nem um plano B nem intenções de alterar a data das eleições presidenciais.

João Tiago Machado, porta-voz da CNE, refere ao Nascer do SOL que «está completamente fora de questão» mudar a data da eleição e que está a ser feito tudo para conseguir levar a cabo o processo, com segurança, no dia 24.

O recrutamento de pessoas para as mesas de voto acontece de duas maneiras: ou através da oferta voluntária das pessoas ou através do recurso à bolsa de eleitores de cada concelho. No momento atual de pandemia, no entanto, não haverá qualquer exclusão automática de pessoas em grupos de risco para a participação nas mesas de voto.

Ao Nascer do SOL refere João Tiago Machado que «uma pessoa que se considera que está numa situação de risco e que não queira ir, em primeiro caso, não se voluntaria e não aparece o nome dela». «Se por acaso aparece o nome dela na bolsa, tem de explicar a situação junto do presidente de câmara», frisa ainda.

Não haverá, como afirma, «automatismo nesse sentido, porque uma pessoa pode ser de grupo de risco de variadíssimas causas, em que muitas delas têm a ver com dados pessoais do estado de saúde das pessoas».

A automatização deste processo, refere, seria impossível, defendendo que, para tal, era necessário aceder aos dados pessoais de cada um. «Nem todos os centros de saúde têm todos os dados de cada pessoa, e muito menos o presidente de câmara tem dados tão sensíveis como os dados de saúde, que são dos mais reservados», acrescenta.

