Revisão cirúrgica contra 'multidão' de abstencionistas

Não há consenso político alargado para se adiar as eleições presidenciais, apesar do agravamento da pandemia da covid-19. Os números são preocupantes e Jorge Miranda, considerado um dos pais da Constituição, diz ao Nascer do SOL que seria urgente fazer uma alteração cirúrgica à lei fundamental para permitir eleições em dois dias, até para evitar um elevado nível de abstenção: «É muito melhor do que haver uma massa enorme de abstenções. Vai com certeza haver uma multidão de abstenções».

Tal solução obrigaria a uma maioria de dois terços no Parlamento, mas poderia ser feito com uma alteração cirúrgica. «Há países em que as eleições se concretizam em dois dias. Exigiria uma revisão constitucional, mas não teria implicações no mandato presidencial. Adiar eleições implicaria alterações no mandato presidencial. E como não se sabe quando é que a pandemia vai acabar, isso poderia significar adiar [as eleições] por dois, três, quatro, cinco meses. Seria muito mais simples marcar as eleições para dois dias», justificou o constitucionalista, apontando até a operacionalização da medida. Num dia, votariam os eleitores com nomes de A a H, por exemplo, e no segundo dia, os restantes.

Contudo, os partidos não se entendem sobre esta matéria.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.