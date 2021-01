Os trunfos de Ventura

Para ver televisão já tenho de usar óculos, pois as letras e as imagens ficam distorcidas, mas nos últimos tempos tenho sentido vontade de ir ao otorrino, tais são os disparates que oiço e me custa a acreditar.

Parece claro que nenhum dos candidatos que se confrontaram com André Ventura - o de ontem com Ana Gomes já foi depois do fecho do jornal - conseguiu desmontar o ‘boneco’ que o líder do Chega encarna e caíram quase todos no seu jogo. Ninguém usou a estratégia que podia pôr a nu a jogada de Ventura - a da confrontação pura e dura para parecer que é um durão que nunca cede e que se preocupa com os portugueses, ordeiros, direi - , utilizando uma linguagem verbal e gestual tranquila, ao mesmo tempo que colocava pressão no candidato do Chega.

Ventura quando sente que as coisas lhe estão a correr bem perde um pouco a cabeça e comete muitos erros que podiam perfeitamente ser aproveitados pelos outros. Dizer a rir que quem tem 1% nas sondagens só pode estar a gozar ao dizer que quer ser Presidente - fiquei a saber que 10% já o permitem... -, como se ele próprio acreditasse; quando fala nos membros de outros partidos que foram apanhados com droga - até parece que no Chega são todos cidadãos exemplares -; quando ataca sem piedade os imigrantes, pondo todos no mesmo saco - dentistas, arquitetos, mulheres a dias, às redes profissionais de mendigos e assaltantes - Ventura nunca foi questionado sobre o que pensa dos milhões de portugueses que vivem e trabalham em França, Canadá, EUA, Venezuela, Angola, Moçambique, etc. Também quando disse que estava preparado para esmagar os seus adversários ninguém lhe perguntou se pensava que estava nalgum ringue de boxe; e, já agora, o que pensa das questões económicas, o que pensa das seitas religiosas e por aí fora.

Dizer que o Chega deve ser ilegalizado, além de uma enorme estupidez, é fazer o jogo de André Ventura.

