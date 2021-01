Carlos Guimarães Pinto: "Falta um líder carismático à direita"

Há pouco tempo escreveu que “irritar a esquerda passou a ser a única posição política aceitável à direita”. A direita tem dificuldade em assumir a sua identidade?

O predomínio cultural e político da esquerda é tão grande em Portugal que até a direita se define em função da esquerda. Ser de direita, para muitos, é unicamente ser o oposto da esquerda, irritar a esquerda. Depois de anos a serem massacrados, insultados e derrotados constantemente, muitos à direita já só se interessam em devolver a humilhação, o que é um sentimento humano compreensível, mas um erro político. Eu brincava há dias com alguns amigos que se o António Costa e a Catarina Martins pisassem merda e ficassem muito irritados com isso, esse pedaço de merda arriscava-se a ser elevado a líder da oposição. Há pessoas à direita que admiram qualquer pedaço de merda desde que irrite a esquerda.

Isso limita a atuação dos partidos à direita do PS?

É um erro porque impede a direita de ter um pensamento próprio, estruturado e crítico sobre os assuntos, permitindo que seja a esquerda a definir a direita por antagonismo. Irritar a esquerda deve ser um efeito inevitável de um programa político reformista, mas não o seu mote. Alguém consegue pensar em bandeiras da direita hoje em dia? Não tem. A direita fica, assim, nas mãos da esquerda naquilo que tem de mais importante: a definição da sua identidade.

É favorável a uma união à direita para constituir uma alternativa à chamada geringonça?

Sou a favor de que se encontre uma alternativa à governação socialista no espaço do centro, da direita e do liberalismo.

Poderia fazer sentido uma aliança pré-eleitoral nas próximas eleições legislativas?

Pode vir a fazer sentido com os líderes certos em cada lado. Não sei se neste momento existem essas condições, mas é um cenário que não deve ser excluído.

Foi contra o acordo nos Açores entre o PSD e o Chega. A nível nacional, também não convidaria o Chega para apoiar um Governo de direita?

Não. Um partido não passa a fazer parte de um espaço político comum só porque se senta do mesmo lado na Assembleia da República. Se, por ridículo, houvesse ali um partido nazi que se dissesse de direita, ninguém diria que pertenceria ao mesmo espaço político e que os seus votos contariam para uma maioria alternativa. O Chega não é nazi, mas é um aliado declarado de Le Pen e dessa família política europeia que em nenhum lado é vista como pertencendo ao espaço político do centro, da direita moderada ou dos liberais. Para pertencer a um espaço político há que partilhar uma série de valores. O PSD e a Iniciativa Liberal, com as suas diferenças, fazem parte do mesmo espaço político.

O Chega não partilha esses valores?

O Chega faz parte de outro espaço político, que tem todo o direito de existir, tem a sua representação, mas não é o meu e não deveria ser o do PSD.

Se essa for a única hipótese para viabilizar o Governo…

Esta questão coloca-se sempre da forma errada. Se chegássemos a uma situação, como nos Açores, em que o meu espaço político dependesse do Chega para formar Governo, então o problema da decisão era do Chega. Se optasse por não viabilizar demonstraria uma equidistância entre o espaço do centro-direita e a esquerda, com todas as consequências eleitorais disso. O problema é que André Ventura sabe fazer bluff tão bem que andamos todos a conjeturar coligações no pressuposto de que, sem acordo, o Chega optaria por viabilizar um Governo de esquerda.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.