O Natal diferente de Luís

Nunca casou. Foi um herói anónimo de Abril, participou em ocupações no Alentejo, tornou-se mariscador, tuberculizou, ficou diabético - e agora amputaram-lhe um pé. É uma vítima colateral da covid. Porque faz parte da lista negra de 11 milhões de portugueses esquecidos por não serem portadores do vírus. Vive num lar, como quem vive numa prisão uma pena perpétua. Sabe que não sairá de lá vivo

O Natal nunca mais voltará a ser o mesmo. Muito menos o Ano Novo. Antigamente, nesta quadra, Luís pelava-se por dançar - e não o voltará a fazer. No entanto, nem é um homem de religião. Sabe que, por vezes, as pessoas até queimam outras, crucificam e matam por questões de fé. Mas gostava da festa e aproveitava qualquer momento para sentir os puxões valentes da vida.

Para ele, os pés sempre o aproximaram da terra e isso agradava-lhe. Conhecia alguns dos segredos do mar e gostava de sentir o seu toque logo pela madrugada, de calcar a areia e dar conta da corrida do molusco para se esconder nas suas entranhas. Nunca teve familiaridade com o dinheiro, pois vinha de gente pobre: mariscadores de Olhão, no sotavento do Algarve, que andavam nas marés vazias ao mexilhão e à amêijoa, e seguiu-lhes os passos.

Nascido em 1953, em pleno salazarismo, sempre se contentou com pouco, como os demais pobres. Aos dias que passavam, Luís pedia apenas alegria, o que, à época, já era um delito. «Comecei a trabalhar muito novo. Quando apanhava três quilos de amêijoa por dia, já era uma fartura. O dinheiro gastava-o todo num cabaré que havia no centro de Olhão, onde ia com rapazes da minha geração. Mas o mar era amigo, tinha sempre para dar».

Já não sou o mesmo homem

Era um homem muito cobiçado, mas sempre fugiu de amores problemáticos e nunca constituiu família pois tinha por certo que, passados os banhos de mel, rapidamente esse ecossistema se transformaria num ninho de vespas a correr por todo o lado. «Não pense que foi por falta de raparigas! Eu era leviano e sempre quis ser livre. Talvez fosse esse o meu mal e cheguei onde cheguei».

Luís sabe que mudou muito - e quem lhe dera que tivesse sido pelo burilar do tempo e não pela pandemia que num ano paralisou o país: «Não sou o mesmo que era. Gosto de pensar que sou. Mas não sou. Basta olhar para mim!». Antes, olhava-se ao espelho e este devolvia-lhe a imagem de um homem sólido e ágil. «Já tive sonhos bonitos. Agora só me resta esperar que ‘ela’ chegue. Nunca pensei que me amputassem o pé».

